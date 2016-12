Mortes violentas caem 20% no Amazonas

Com 792 homicídios registrados em Manaus, contados até a última terça-feira (27), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirmou, durante coletiva de imprensa nesta quarta (28), que o número de mortes violentas reduziu 20% no Estado. No ano passado foram registrados mil homicídios.

Conforme o titular da SSP, delegado federal Sérgio Fontes, a porcentagem de redução é bem maior que o estipulado pelo Ministério da Justiça, onde o percentual de redução é de 5%.

“Finalizamos o ano com redução dos homicídios. Quatro vezes mais reduções que o estipulado. Foi um ano difícil, sem recurso e com problemas de logística. Uma vez que fazer segurança pública no Amazonas é caro. Finalizamos o ano com novas propostas e tivemos nove toneladas de drogas apreendidas. Um número até maior do que esperávamos”, disse.

Conforme os dados, foram 8.465 mil adultos presos em flagrantes, 1.609 adultos presos em cumprimento a mandado de prisão, 2.084 adolescentes apreendidas e 14 crianças apreendidas.

Ana Sena

Jornal AGORA