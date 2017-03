Mortes no Compaj seguem sob investigação em inquérito

Quase três meses depois da rebelião que resultou na morte de 56 detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), o inquérito policial que apura a autoria dos assassinatos ainda não foi finalizado. Por meio da assessoria, o delegado responsável pelo caso, Ivo Martins, afirmou que várias testemunhas foram ouvidas, assim como os detentos indiciados já prestaram depoimento na delegacia. Devido à complexidade do caso, por conta do número de mortos e número de autores dos assassinatos, as investigações levam mais tempo por serem mais minuciosas.

“O prazo legal está dentro do previsto, pois estamos comunicando o Judiciário e o Ministério Público sobre as investigações. Ainda não temos uma data certa para a finalização, claro que logo iremos estabelecer uma data, mas precisamos avançar mais. Com o término das investigações da Vidal Pessoa, o foco será totalmente voltado para a conclusão do IP do Compaj”, afirmou.

O delegado disse, ainda, não descartar a hipótese que mais transferências para presídio federal sejam feitas, porém, ainda não existe um pedido formalizado para enviar esses presos. “Os 17 presos que foram transferidos alguns dias depois da rebelião têm envolvimento comprovado nas mortes tanto do Compaj quanto da UPP (Unidade Prisional do Puraquequara)”, disse. O delegado afirmou, ainda, que a polícia já recebeu o resultado da perícia no local e também nos vídeos que apontaram outros autores dos assassinatos.

Ana Sena

EM TEMPO