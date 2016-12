Mortes de personalidades marcam 2016

A morte de mais um artista mundial pegou de surpresa o público, no último domingo (25). Em pleno Natal, foi anunciada a partida do astro George Michael, ícone da música pop dos anos 1980, cujo disco “Faith” foi o vencedor do Grammy de melhor álbum do ano, em 1988. Famoso por hits como as baladas “Careless Whisper” e “Father figure” e a dançante “Freedom ‘90”, o cantor londrino morreu em casa, de parada cardíaca, de acordo com o seu empresário, Michael Lippman. Não foi dada nenhuma outra informação sobre a causa da morte.

George Michael juntou-se a diversos outros artistas da música, cinema, literatura, entretenimento e artes plásticas que morreram este ano, engrossando o coro de “Acaba logo, 2016!”, tão postado nas redes sociais. Entre os astros influentes que nos deixaram ao longo do ano está o roqueiro David Bowie, vítima de câncer, em 10 de janeiro. O eterno Ziggy Stardust e pioneiro do glam rock morreu dois dias após completar 69 anos e dois dias após o lançamento de seu último disco, “Blackstar”.

Em fevereiro, no dia 19, veio a notícia da morte do escritor italiano Umberto Eco. Famoso mundialmente por causa do livro “O nome da rosa”, publicado em 1980 e adaptado para o cinema seis anos mais tarde, o também ensaísta e crítico literário sofria de câncer e tinha 84 anos. Seu último livro foi “O número zero”, lançado no ano passado.

Naná Vasconcelos, percussionista pernambucano reconhecido internacionalmente, tratava de um câncer no pulmão e morreu no dia 9 de março, aos 71 anos. No mês seguinte, foi anunciada a morte do multi-instrumentista Prince, no dia 4, aos 57 anos. Uma overdose acidental de analgésico tirou a vida do compositor de “Purple rain”, “1999”, “Kiss”, “Nothing compares 2 U” e tantos outros sucessos da música pop.

Ainda em abril, morreu Fernando Faro, produtor musical que criou o programa “Ensaio”, marco da TV brasileira, onde artistas da música interpretavam composições de forma intimista e somente as respostas às perguntas de Faro eram ouvidas pelo telespectador. Uma infecção pulmonar causou a morte do apresentador, aos 88 anos, no dia 25.

Ícone do romantismo e um dos maiores intérpretes do país, Cauby Peixoto tinha 85 anos e morreu no dia 15 de maio, vítima de pneumonia. O repertório do cantor incluía desde clássicos da MPB – como “Conceição”, o seu grande hit – até standards internacionais, entre eles “New York, New York”. A música brasileira perdeu ainda o cantor e compositor mineiro Vander Lee, compositor de músicas como “Esperando aviões” e “Contra o tempo”, esta gravada por Rita Ribeiro. No dia 5 de agosto, ele sofreu uma ruptura na artéria aorta e passou por complicações após uma cirurgia. Tinha 50 anos.

Já o cinema perdeu o diretor Hector Babenco, no dia 13 de julho, aos 70 anos. Nascido na Argentina, mas radicado no Brasil desde o final de década de 1960, ele sofria de câncer no sistema linfático e foi responsável por sucessos do cinema nacional como “Pixote – A lei do mais fraco” (1982), “O beijo da Mulher-Aranha” (1985), “Brincando nos campos do senhor” (1991) e “Carandiru” (2003). E o jovem ator Anton Yelchin, de 27 anos, que integrou o elenco da mais recente série de filmes “Star Trek”, foi esmagado entre o próprio carro e uma caixa de correio, em sua residência, no dia 19 de junho.

O artista plástico Moacir Andrade não resistiu às complicações para a retirada de um tumor das vias biliares e morreu no dia 27 de julho, aos 89 anos. Além de ter integrado o movimento cultural Clube da Madrugada, foi responsável por telas que registravam o cotidiano amazônico e que foram expostas em diversos países pelo mundo.

Em 2016, também morreram dois símbolos femininos de irreverência: a “frenética” Lidoka Martuscelli, de câncer, aos 66 anos, em 22 de julho, e a atriz e modelo Elke Maravilha, aos 71 anos, no dia 16 de agosto. Elke, que se tornou célebre no país ao atuar como jurada nos shows de calouros de Silvio Santos e Chacrinha, sofreu complicações após cirurgia para tratar uma úlcera.

O talento para o humor de Orival Pessini pôde ser conferido por meio dos personagens Sócrates, Fofão e Patropi. O ator tinha um câncer no baço e morreu no dia 14 de outubro, aos 72 anos.

Este mês, além de George Michael, o mundo da música também perdeu o guitarrista Rick Parfitt, do grupo de rock Status Quo – vítima de uma infecção hospitalar na Espanha, aos 68 anos, no dia 24 – e Franca Sozzani, editora-chefe da revista “Vogue” italiana – de causa não divulgada, aos 66 anos, no dia 22.

Luiz Otavio Martins

Jornal EM TEMPO