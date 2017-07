Morte de vocalista do Linkin Park gera comoção em Manaus

Morte de cantor de Linking Park abala fãs em Manaus – Foto: Divulgação

O anúncio da morte de Chester Bennington pegou a muitos de surpresa. O vocalista da banda de rock Linkin Park teve a sua morte anunciada pelo portal americano TMZ no início da tarde desta quinta-feira (20). A perda do cantor foi recebida com muita tristeza entre os fãs de toda as partes do mundo – em Manaus não foi diferente.

Para a advogada Amanda Ehm, de 22 anos, a notícia foi extremamente dolorosa. “Conheci a banda com 12 anos de idade, assistindo os clipes na TV”, afirma ela. Para Ehm, a notícia é ainda mais triste pelo fato de ela não ter ido a nenhum show da banda. “Me marcou muito por que eu ouvia em qualquer situação, não importava se eu estava bem ou mal”.

Na página do Porão do Alemão, casa noturna tradicional de rock manauara, os comentários eram de total descrença. “Alguém confirma se isso procede? Estamos sem reação aqui”, diz a postagem. Vários fãs e entusiastas da banda pedem por um tributo especial e a casa logo se posicionou. “Faremos sim, mas não no dia seguinte… nem tem clima pra isso… e fica parecendo oportunismo (sic)”.

As redes sociais logo se encheram de letras das músicas mais famosas da banda e relatos da importância de Bennington na vida dos fãs. “Chester foi e é ídolo de muita gente de 2000 até hoje… o carinho por esse cara e pela banda é gigante… fica em paz, Hermano!”, postou o usuário LCVDS no Twitter. O nome do cantor é o tópico mais comentado na rede social em Manaus.

Bennington foi encontrado enforcado em sua residência na cidade de Los Angeles. Seu corpo foi encontrado por um empregado logo antes das 9h da manhã. O cantor era casado e tinha 6 filhos. A banda Linkin Park havia acabado de lançar um novo videoclipe “Talking To Myself” quando a notícia da morte repercutiu na mídia.

