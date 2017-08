Morte de menino de 11 anos por ‘engasgamento’ é investigada em Manaus

Menino morreu no Hospital Dr. Platão Araújo

A Polícia Civil do Amazonas instaurou inquérito para investigar a morte do menino Franciney Oliveira de Lima, 11, que morreu na tarde de segunda-feira (7), no pronto-socorro Platão Araújo, Zona Leste de Manaus, com característica de estrangulamento. Em depoimento, a mãe da criança, Eliane Oliveira Carvalho, de 32 anos, alegou que o filho estava comendo carne, quando se engasgou, ficou roxo e foi levado à unidade hospitalar, onde acabou morrendo. A Polícia aguarda o laudo necroscópico do menino, para verificar as causas reais da morte.

Segundo a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe da criança e mais três pessoas, que estavam na casa no momento em que a criança engasgou, prestaram depoimento na delegacia e afirmaram que a criança comia carne, quando se engasgou.

“Nós ouvimos a mãe e os três familiares separadamente, não deixamos eles se aproximarem um do outro na delegacia e todos deram a mesma versão da mãe, confirmando que o menino se engasgou com carne. Verificamos com o IML (Instituto Médico Legal) que a criança deu entrada no local toda roxa, mas precisamos verificar se ele estava roxo o corpo todo ou se havia marca de esganadura”, informou.

A delegada disse ainda que a Polícia aguarda o laudo. A mãe do menino foi liberada ao prestar depoimento.

