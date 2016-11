Morte de líder comunitária do Grande Vitória pode estar associado a desaparecimento de jovens, aponta DEHS

Cinco pessoas envolvidas em uma organização criminosa, apontada como uma das que comandam o tráfico de drogas no bairro Grande Vitória – Zona Leste, foram presas pelo envolvimento no assassinato da líder comunitária, Rosenira Soares de Souza, 47, ocorrido no dia 27 de julho deste ano. Eles foram apresentados na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 10h, durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins, na ocasião, disse que Alex Júlio Roque, desaparecido desde o a noite do dia 29 de outubro no mesmo bairro, também tem participação no crime.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a líder comunitária foi assassinada com quatro tiros de arma de fogo por atrapalhar a comercialização do tráfico de drogas na comunidade, inclusive denunciando à polícia informações importantes sobre os integrantes da organização criminosa.

Todos os envolvidos foram presos pela equipe de investigação da DEHS, durante ação policial deflagrada na manhã de ontem (9) em endereços situados na capital amazonense e na cidade de Boa Vista (RR). Eles foram presos em cumprimento aos mandados de prisão expedidos pela juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no dia 7 de outubro deste ano.

Ronaldo Maricaua Flores, 33, conhecido como ‘MK’, apontado como líder da facção criminosa, foi preso em uma residência em Boa Vista, localizada na rua Uirapuru, bairro São Bento. A prisão contou com o apoio de servidores do Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima (Sesp-RR).

Os irmãos Wilson Castro da Silva, 22, e Frank Relle Castro da Silva, 21, conhecido como ‘Lulu’, foram presos na rua 11 de Agosto, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Os dois envolvidos são irmãos da adolescente Rita de Cassia Castro, que desapareceu na noite do dia 29 de outubro, após uma abordagem policial no bairro Grande Vitória, Zona Leste.

Alex Leandro Washington dos Santos, 21, conhecido como ‘Alex Colombiano’, e Márcia da Cruz Castelo, 42, foram presos na Rua Oscar Romero, também no bairro Gilberto Mestrinho.

De acordo com a polícia, todos os presos confessaram participação no crime. Diante disso, a equipe de policiais civis revelou que, após três meses de investigação, o homicídio da líder comunitária está absolutamente esclarecido.

Segundo o delegado titular da DEHS, Ivo Martins, durante o cumprimento do mandando de prisão em nome de Ronaldo, a polícia apreendeu a quantia R$ 20 mil, encontrada enterrada no quintal da casa do infrator. Na ocasião, também foi apreendido 14 celulares e um veículo modelo Prisma, de cor vermelha e placa PHE-4517.

Além do homicídio da líder comunitária, os envolvidos responderão, ainda, pela atuação em organização criminosa, que está envolvida em homicídios, tráfico de drogas, roubos, adulteração de sinais de veículos automotor, entre outros. Após os procedimentos policiais na sede da especializada, o grupo foi conduzido aos centros de detenção provisória masculino (CDPM) e feminino (CDPF), em Manaus.

Investigações

Conforme relatou Ivo Martins, sete pessoas estão envolvidas no crime, porém, até o momento, a polícia só conseguiu prender cinco. Dois suspeitos continuam soltos, entre eles, Alex Júlio Roque, desaparecido desde o a noite do dia 29 de outubro, como Rita de Cassia.

Ainda segundo Ivo, Alex não é o ‘santo’ que a mídia vem divulgando em notícias. “Ao contrário do que parece, o Alex, conhecido como ‘02’, não tinha nada de santo. É um cidadão que já cometeu vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade. É ele que dava as ordens na comunidade para a prática de crimes”, informou.

Ivo revelou que, durante o curso das investigações, uma força tarefa, formada por uma equipe de investigação da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, interceptou ligações telefônicas em que Alex solicitava do líder da organização criminosa, Ronaldo, autorização para matar três policiais militares, em três ocasiões diferentes, inclusive, um dos PMs apontado como alvo do possível atentado, o aspirante Luiz Ramos, que encontra-se preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento dos três jovens.

“Conseguimos evitar a morte dos PMs, pois avisamos todos os três com antecedência. Possa ser que isso tenha motivado os policiais a praticar uma abordagem direcionada e não ocasional. É nesse sentido que a equipe de investigação trabalha. Tudo leva a crer que, de fato, a abordagem foi feita em cima do Alex, já por conta das ameaças que ele proferia contra os policiais”, revelou Martins.

A autoridade policial reforça ainda que, apesar do alto teor de periculosidade do infrator, nenhum desvio de conduta praticado pelos agentes da segurança pública justifica a razão pela qual os policiais estão sendo investigados por suspeita na participação do desaparecimento do trio.

“Independentemente de qualquer situação, policial tem respaldo para fazer abordagem de quem está sendo considerado suspeito. A princípio, a partir da análise das imagens do fato, nenhuma anormalidade foi identificada, mas uma coisa é certa, os policiais tinham conhecimento de quem eram os três jovens”, informou o delegado da especializada.

Ivo conclui que, o curso das investigações, não indica que a polícia está imputando algum tipo de responsabilidade dos policiais no desaparecimento dos três jovens. “Estamos apenas apurando as circunstâncias que envolve o fato. Por enquanto, a prisão dos policiais é temporária e, caso necessário, deve ser prorrogada por mais tempo até que o crime seja desvendado”, explicou.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO