Morte de Fidel Castro é lamentada por cubanos residentes em Manaus

A morte do ex-presidente da Cuba, Fidel Castro, neste sábado (26), foi lamentada por compatriotas que residem em Manaus. Para eles, o ex-líder da revolução cubana – que morreu na capital Havana aos 90 anos – é uma grande figura na liberação do seu povo contra o imperialismo americano.

Robert Reyna Ruiz, de 45 anos, está morando em com dois outros cubanos em uma casa no Bairro da União, Zona Centro-Sul há apenas quatro dias. Ele, que veio de Natal de Cuba, lamentou a morte de Fidel e disse que para a nação do seu país, Fidel sempre representará um grande líder. “Para mim. Fidel é o maior homem desse mundo. Nunca haverá outro como ele na história do mundo. Para mim e meu pai é triste a morte dele, já que eu o admirava muito, por ele ser o líder da revolução do nosso país, por toda a luta que travou em favor de seu povo”.

O cubano Reinaldo Reyna Peizes, 29 anos, compartilha do mesmo pensamento. Peizes mora com um tio e afirma que Fidel, além de importante para Cuba, foi uma figura emblemática pelas vitórias que conseguiu, inclusiva na questão da igualdade social. “O importante é continuar batalhando em prol do nosso país. Fidel morreu mas deixou um legado na luta contra o imperialismo americano”.

A herança deixada por Fidel também foi destacada pelo antropólogo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Ademir Ramos. Ele afirma que os ideais igualitários e socialistas defendidos pelo líder cubano permanecerão vivos na América, mesmo que toda a trajetória tenha sido contextualizada em ações de rebeldia contra o imperialismo americano.

“Foi com rebeldia e designação que ele conseguiu agregar seus aliados, fazer um exército de idealistas, que não é formado apenas por cubanos. Seu foco era libertar a América Latina desse saque do império americano que não conseguimos até hoje. Nós, da década de 70, lutávamos contra a ditadura e ele foi o nosso farol e estrela. Continuaremos sonhando e lutando pelos ideais dele”, disse o antropólogo.

Rubev Góngova Bvuzor, 35, também acha que Fidel é um exemplo a seguir. “Muito jovem, ele buscou a luta da liberação de Cuba e, graças a isso, conquistou na revolução uma grande vitória. Fico muito triste com essa notícia. É muito doloroso para todo os cubanos e para uma parte do mundo. Nunca esqueceremos dele e para sempre o lembraremos como o nosso grande herói”, disse o cubano em visita à capital amazonense.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO