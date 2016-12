Morte de enfermeiro intriga amigos e parentes

A Polícia Civil (PC) está investigando a morte do enfermeiro Thales do Prado Salgado, 29, encontrado sem vida na tarde de sábado (17), no apartamento onde morava, na rua Kobo, conjunto Jardim Sakura, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Segundo a PC a vítima apresentava diversas perfurações a faca na região da cabeça. Amigos do enfermeiro falam, nas redes sociais, sobre um áudio onde Thales estaria se despedindo, o que sugereria que ele teria cometido suicídio.

De acordo com um amigo da vítima, o fiscal de obras Eraldo Júnior, 34, o corpo do enfermeiro foi encontrado por um vizinho que acionou a Polícia Militar.

“Na sexta-feira pela manhã eu falei com ele e acertei detalhes sobre uma confraternização de Natal que iríamos fazer. Ele disse que iria, mas não apareceu e nem deu sinal. Quando ligamos para o celular dele, as ligações não foram atendidas e não insistimos porque ele sempre vivia cansado do plantão e poderia estar dormindo”, explicou.

No sábado pela manhã, a mãe do enfermeiro, que mora no Rio Grande do Sul, também tentou falar com o filho, mas também não conseguiu. Ela, então, pediu que um vizinho fosse até o apartamento de Thales para ver o que poderia ter acontecido. Chegando ao local, o homem percebeu que a residência estava trancada.

“O amigo que encontrou o corpo ligou para a polícia. Eles arrombaram a porta e viram o meu amigo no chão do banheiro. O que nos intriga é que não acreditamos que ele tenha se matado. É difícil também entender como alguém pode ter feito isso com ele. Enquanto isso, estamos sem respostas”, completou Eraldo Júnior.

O corpo do enfermeiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e velado na funerária Canaã, no bairro Praça 14, zona sul. Ele trabalhava no pronto-socorro João Lúcio e morava em Manaus há uns 15 anos.

Em nota, a cooperativa de saúde da qual Thales fazia parte lamentou o ocorrido. “Estamos todos consternados pela perda prematura de nosso sócio e colega. Que a misericórdia divina abrande o sofrimento de seus amigos e familiares”.

O enterro do enfermeiro só será realizado na manhã desta segunda-feira, após a chegada dos familiares a Manaus.

O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Luis Henrique Oliveira

Jornal AGORA