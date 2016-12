Morre última vítima de acidente aéreo

Jefferson Luiz Janzen, o único sobrevivente do voo que caiu na manhã desta terça-feira (7) na Zona Centro-Sul de Manaus, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu às 12h30 no centro cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Ele foi socorrido com vida por moradores da área – que viram a queda da aeronave. Segundo nota do hospital, assim que chegou, a vítima foi levada para sala de reanimação para a intubação, onde também foi feito o acesso venoso e a monitoração da pressão arterial invasiva.

Ainda segundo a assessoria, ele passou por um procedimento cirúrgico para limpeza das áreas queimadas, além disso, a vítima foi colocada sob ventilação por ter sinais de queimaduras nas vias aéreas.

Janzen era piloto da aeronave de modelo Delta 720 que caiu no bairro da União. Ele deu entrada na unidade às 8h20 com 99% do corpo queimado.