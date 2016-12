Morre segundo irmão que foi baleado na sexta-feira

John Sales Moçambique, 24, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do último domingo (11), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Ele e o irmão, identificado como Tony Sales Moçambique, 30, sofreram um atentado na tarde de sexta-feira (9), na rua 27, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Leste.

De acordo com a Polícia Militar (PM) dois homens, não identificados, se aproximaram em uma motocicleta, também não identificada, e abordaram os irmãos na rua da casa onde as vítimas moravam. Policiais da a 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informaram que os jovens estavam consumindo bebida alcoólica na frente de casa.

Tony foi atingido na região do tórax e morreu ainda na sexta. A família disse que os irmãos eram usuários de drogas e tinham desavenças na área.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

