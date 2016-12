Morre Ricky Harris, ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, aos 54 anos

O ator e comediante Ricky Harris, conhecido por seu papel como Malvo em alguns episódios da série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, morreu nesta segunda-feira (27), aos 54 anos.

Sua empresária, Cindy Ambers, informou o site The Hollywood Reporter de que o ator teria sofrido um ataque cardíaco.

Harris também atuou em aclamados filmes como ‘Dope: Um Deslize Perigoso’, de Rick Famuyiwa, e ‘Fogo Contra Fogo’, de Michael Mann.

Nascido em Long Beach, no Estado norte-americano da Califórnia, filho de um pastor, Harris estreou em cena em 1990 no programa de stand-up ‘Def Comedy Jam’, da HBO.

Além da carreira como ator, Harris colaborou com álbuns do rapper Snoop Dogg, que lamentou a morte do amigo de infância, com quem costumava cantar em corais na igreja.

Ice Cube, Chuck D e Tyler James Williams, que protagonizou a série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, também foram às redes sociais prestar tributos a Harris.

“2016 tem sido difícil, cara, e com certeza deu mais um golpe. Este homem foi um dos caras mais engraçados com que eu já trabalhei e um dos poucos a entrar em um programa e tratar com respeito um elenco cheio de crianças como atores talentosos”, escreveu Williams na legenda de uma foto com o amigo, publicada em seu perfil no Instagram. “Subestimado é um eufemismo. Descanse em paz, Ricky Harris”, completou.

O ator deixa duas filhas.

Folhapress