Morre quarta vítima do acidente na AM-010; criança será sepultada em Manaus

Gustavo Souza, 3, morreu na tarde desta terça-feira (25), no Hospital e Pronto-Socorro Infantil João Lúcio, o Joãozinho, na Zona Leste. Ele é a quarta vítima do acidente ocorrido no quilômetro 134 da rodovia AM-010, na tarde desta segunda-feira (24), envolvendo um ônibus, que estava sem passageiros, e uma picape que vinha de um banho familiar. Duas pessoas seguem internadas na mesma unidade hospitalar e outras três receberam alta hoje.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que os quadros de saúde de Maike Pereira da Silva, 10, e Efraim Negreiros, 2, estão estáveis e não correm risco de morte, mas seguem sem previsão de alta médica, concedida apenas à Raclícia Alciane, 19, Maria Marciane, 34 e Gilciane Gleyce Alves, 21.

A assessoria não soube informar os quadros de saúde dos pacientes Rodrigo dos Santos, 13, e Jeane Alves, 40.

Retorno às aulas

Em Rio Preto da Eva (57 quilômetros de Manaus), Ivone Palheta, diretora da Escola Municipal Luis Alberto Carvalho Castelo, onde estudavam parte das crianças que estavam na picape, garantiu o retorno das aulas para quinta-feira (27). “Infelizmente teremos que seguir sem eles. Não vai ser nada fácil. Estamos em luto. Todos os que se foram eram muito queridos por aqui”, disse, consternada, a professora.

Segundo Ivone, as famílias das vítimas do acidente estão recebendo assistência da prefeitura de Rio Preto da Eva. Assistentes sociais e psicólogos estão trabalhando em prol dos familiares.

