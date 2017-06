Morre no 28 de Agosto homem que foi baleado em tiroteio no Nova Esperaça

O operador de maquinas Raimundo Nonato de Souza, de 42 anos, morreu no final da tarde deste domingo (4), no Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto. Raimundo foi baleado durante assassinato do ex-presidiário Wendel Ribeiro do Nascimento, 39, no último sábado (3), na rua Salva Terra, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Raimundo Nonato não era o alvo dos atiradores, mas acabou sendo atingido com um tiro no tórax durante o tiroteio.

No final da manhã de ontem, a vítima estava em estado grave na UTI do pronto-socorro, mas não resistiu e morreu às 16h50. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A causa da morte foi diagnosticada pela necrópsia do IML como anemia aguda hemorrágica.

Outras cinco pessoas ficaram feridas durante a ação dos atiradores. Nenhum dos suspeitos foi identificado. A DEHS investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO