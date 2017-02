Morre mais uma vítima queimada durante incêndio em Novo Aripuanã

Uma das vítimas queimadas no atentado ocorrido em Aripuanã (a 277 KM de Manaus), Marciane Franca Castro, 26, morreu após piora no estado clínico na manhã desta terça-feira (14). A mulher era alvo de Lucinete da Costa Gama, 30, que incendiou a casa da rival por ciúmes do amante, no último dia 07 de fevereiro. Na ocasião, sete pessoas ficaram feridas e um menino de dois anos morreu.

Marciane, que estava internada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, teve um agravamento no quadro clínico na tarde desta segunda-feira (13). Ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acabou falecendo por volta das 8h.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Ana Vitória Castro Couto, de nove meses, continua internada na UTI em estado grave. Marlon Franca Buzaglo Campos, 5, continua na enfermaria do Pronto Socorro da Criança da Zona Sul. Ele apresenta queimaduras de 2º grau nos membros inferiores e lesões menores em outras partes do corpo. O quadro de saúde é estável.

A suspeita, que teve o corpo queimado por moradores do município após uma invasão na delegacia do município, a assessoria do 28 de Agosto informou que ela melhorou e o estado dela é estável. A mulher já se encontra na enfermaria. Após ela receber alta, Lucinete não voltará para o município e será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

Investigações

Sobre o incidente que aconteceu na 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), quando vários homens invadiram o local para queimar Lucinete, todas as pessoas envolvidas estão sendo ouvidas. O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, informou que após serem identificadas elas serão indiciadas por dano ao patrimônio público e outros crimes.

Na ocasião, 17 presos fugiram da delegacia durante o tumulto, mas o delegado destacou que todos já foram recapturados e estão detidos na unidade policial.

