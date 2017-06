Ator estava internado com diagnostico de AVC -Foto:Facebook

Morreu na noite desta sexta (9) o ator João Antônio Elias de Oliveira, conhecido como João Elias, aos 72 anos. Ele estava internado em Catanduva (SP) no Hospital Padre Albino, que confirmou a informação.

O artista ficou conhecido por interpretar o personagem Salim Muchiba no programa de televisão “Escolinha do Professor Raimundo”, comandado por Chico Anysio.

João Elias, que teve passagens pela Globo e pela Record, também era escritor e, no início da carreira, chegou a trabalhar em rádio.

Depois de velado, o corpo será sepultado neste sábado às 16h no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, também em Catanduva. O ator deixa mulher, três filhos e três netos.

Por meio da assessoria do hospital, a família pediu privacidade e informou que não vai falar sobre a morte com a imprensa.