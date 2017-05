Morre homem que foi espancado por usuários de droga no São Jorge

Após nove dias internado o autônomo Eleonardo Marques Moura, de 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira (24), no Hospital Pronto-socorro João Lucio, vítima de uma agressão física que aconteceu no dia 15 deste mês, no beco Santa Terezinha, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Os familiares da vítima informaram que Eleonardo era alcoólatra e foi encontrado ferido e desacordado nas proximidades da casa onde morava com um amigo. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

“Durante o período que ele estava internado teve uma leve recuperação e falou com a gente. Ele disse que foi agredido pelos ‘noiados’ ali da área, mas não explicou o motivo, acreditamos que tenha sido algum desentendimento, já que não roubaram nada dele”, disse um familiar que pediu para não ser identificado.

O corpo do autônomo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde a causas da morte foi diagnosticada como traumatismo craniano causado por agressão física. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO