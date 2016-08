Morre em hospital bandido que trocou tiros com a polícia durante assalto à Novo Mundo, na Grande Circular

Lailson Costa Gomes, 37, morreu na madrugada desta terça-feira (30), no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde estava internado desde do último domingo (28), após ser baleado, durante uma troca de tiros com a polícia.

O homem foi atingido, após tentar assaltar, com mais três comparsas, a loja de móveis e eletrodomésticos Novo Mundo, situada na avenida Grande Circular, bairro São José, também na Zona Leste.

Durante a ação, houve os assaltantes trocaram tiros com a polícia e Lailson Costa foi baleado. Na ocasião, ele foi socorrido e levado para o HPS Platão Araújo, mas não resistiu e morre na madruga de hoje.

Os outros suspeitos foram presos e identificados como Otávio Caetano Soares Neto,24, Marcos Tadeu Sales da Silva, 30, André Godinho da Silva, 24.

Assalto

Segundo informações da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois dos envolvidos aguardavam num carro fora da loja, enquanto outros dois rendiam os funcionários dentro do estabelecimento. Armados com um revólver calibre 38 e um pistola 9 milímetros, os bandidos chegaram a prender alguns com uma algema de plástico e a agredir o gerente da loja com uma coronhada.

Ao avistarem a polícia, os bandidos que estavam no carro ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais que contaram também com o apoio da 14ª Cicom. Ao entrar na loja, entretanto, os policiais foram recebidos à bala e reagiram acertando o Lailson Costa.

Os comparsas de Lailson foram levados para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após os procedimentos, eles foram levados para um dos presídios da capital.

Por equipe EM TEMPO Online