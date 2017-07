Morre diretor da Faculdade de Direito da Ufam

Professor trabalhava na Ufam há 27 anos

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (17), o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor Sebastião Marcelice Gomes, aos 67 anos.

De acordo com a assessoria da Ufam, o diretor trabalhava na universidade há 27 anos. Com vasta experiência, estava à frente da Faculdade de Direito desde 2014, atuando na função, em segunda mandato.

Professor Marcelice também trabalhou na Advocacia Geral da União, por onde se aposentou. Na academia, graduou-se em Geografia e em Direito, nos anos 1976 e 1984, respectivamente. O mestrado, em Direito Ambiental, deu-se em 2004 e no doutorado, concluído no ano de 2013, discorreu sobre Biotecnologia com vistas às questões agroflorestais.

Velório e sepultamento

O velório do professor Sebastião Marcelice Gomes aconteceu, desde às 10h, na Igreja Batista Shekinah, localizada na avenida Carlota Joaquina, bairro Parque Dez, ao lado da Floricultura Zizas. Às 13h ocorreu culto fúnebre e às 15h, o sepultamento no Cemitério Parque Tarumã, na avenida do Turismo, n. 107.

