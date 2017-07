Morre Chester Bennington, líder do Linkin Park

De acordo com o site americano “TMZ”, Bennington teria se enforcado – Divulgação

Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (20). Ele tinha 41 anos. Bennington morreu no mesmo dia em que se comemoraria o aniversário de Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave, que morreu em maio deste ano.

De acordo com o site americano “TMZ”, Bennington teria se enforcado. O corpo foi encontrado pouco antes das 8h (horário local) em sua casa em Palos Verdes, Los Angeles (Califórnia). A polícia não divulgou mais informações sobre o caso.

Bennington tinha seis filhos, de dois casamentos. Assim como o amigo Chris Cornell, ele também lutou por anos contra drogas e álcool. Em 2012, a então banda mais popular do Facebook, com 65 milhões de fãs, fez uma turnê no Brasil. Cerca de 20 mil pessoas cantaram hits da carreira como “In the End”, “Faint” e “Numb” em Belo Horizonte. Mas seu auge no país ocorreu em 2004, quando o grupo levou 80 mil pessoas ao Morumbi, em São Paulo, na turnê do álbum “Meteora”.

Leia também: Autópsia aponta 5 medicamentos no corpo de Chris Cornell, morto em maio

Chris Cornell

Chris Cornell morreu no dia 17 de maio deste ano, em Detroit (EUA), aos 52 anos. Ele deixou a mulher e os filhos. A autópsia do médico legista confirmou a hipótese já levantada pela polícia de que o músico se suicidou. De acordo com nota divulgada, família e equipe gostariam de agradecer aos fãs pelo amor e pela lealdade e pedir privacidade e respeito neste momento.

Na época, um amigo da família disse que encontrou Cornell com uma faixa ao redor do seu pescoço. Chris Cornell teve problemas com álcool e outras drogas durante a carreira. Em 2003, ao passar por um tratamento de reabilitação, ele disse em entrevista que gostava daquele processo. “É como uma escola, é interessante. Estou vendo que posso aprender aos 38 anos.”

Cornell era um dos ícones do grunge com a banda Soundgarden, formada em Seattle no início dos anos 1980, e ganhou destaque no início da década de 1990, ao lado de grupos como Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam. Após uma pausa com o Soundgarden, ele alternou carreira solo e outros projetos.

Em 2001, ele se juntou aos ex-integrantes do Rage Against the Machine -Tom Morello, Brad Wilk e Tim Commeford- e formou o Audioslave em 2001. A banda lançou três álbuns e se manteve até 2007. Em 2010, o Soundgarden se reuniu para novos trabalhos e turnê.

Folhapress

Leia mais:

Aos 52 anos, Chris Cornell comete suicídio em hotel

Suicídio será tema de palestra na Igreja Presbiteriana de Manaus

Depressão não é apenas um desânimo e pode levar ao suicídio, diz psicóloga