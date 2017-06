Morre aos 91 anos, o escritor amazonense Armando Menezes

O jornalista e escritor, imortal da Academia Amazonense de Letras (AAL), Armando Menezes morreu nesta quinta-feira(15), aos 91 anos vítima de insuficiência respiratória por consequência de uma fibrose pulmonar. O velório está sendo realizado na sede da AAL, na esquina da rua Tapajós com Ramos Ferreira, no Centro da cidade. O enterro está previsto para sexta (16), às 11h, no Cemitério São João Batista.

Armando ocupava a cadeira 30 da Academia Amazonense de Letras, que tem como patrono Araripe Junior. O imortal era autor de vários livros, jornalista, advogado e escritor, foi líder estudantil, presidente da União dos Estudantes do Amazonas, Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade. Vereador, Secretário de Estado, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, professor de história, membro da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico. Tem vários livros publicados.

Obra memória

Com prefácio de Almir Diniz, “Casa da dona santa” é uma de suas grandes obras. O livro conta a saga de uma família vitoriosa e feliz, e dos amigos de infância, alguns famosos, como também escritor Thiago de Mello. Segundo o intelectual Rogel Samuel, a obra é indispensável para quem quiser saber como era a vida na década de trinta, em Manaus. Os Menezes aparecem no livro, mas como coadjuvantes da Dona Santa, que faleceu com 97 anos. Ainda que centrado na parte interior da casa, Manaus transparece entrevista pelas vidraças, seus almoços de domingo, suas reuniões de aniversários, suas dificuldades financeiras.

Chá do Armando

Desde agosto de 2003, o escritor promovia encontros de intelectuais, amigos, artistas e pensadores no famoso ‘Chá do Armando’, às sextas-feiras, a partir das 17h. Armando contava que o Chá surgiu quando o escritor Max Carphentier, à época presidente da Academia, avisou que na próxima sexta-feira não teria o ‘Chá do Armando’, porque era feriado do dia 5 de setembro, então foi nesse momento que nasceu o Chá.

Após 10 anos de encontros, o ‘Chá do Armando’ganhou um livro produzido pelo escritor Almir Diniz, no qual ele reuniu crônicas, contos, prosa e poesia que surgiram no decorrer dessas inúmeras reuniões.

Intelectuais amazonenses lamentaram a morte do escritor, como o artista plástico Marius Bell, que publicou uma foto com um retrato produzido por ele homenageando Armando. Além dele, o professor e escritor Roberto Mendonça, a teóloga Carmen Novoa, escritora Ana peixoto, entre outros.

