Morre, aos 84 anos, o jornalista Milton Cordeiro, diretor da Rede Amazônica

Com um quadro grave de pneumonia, morreu na noite deste domingo (30), aos 84 anos, o jornalista Milton Cordeiro, sócio e um dos diretores da Rede Amazônica de Rádio e Televisão.

O falecimento ocorreu volta das 23h, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Manaus.

O empresário, que era natural de Itacoatiara, deixou cinco filhos, dez netos e cinco bisnetos. Ele era viúvo desde 2014, quando faleceu sua esposa, Maria Edy Cordeiro, com quem permaneceu casado por 55 anos.

A trajetória do jornalista no mundo das comunicações começou na década de 70, a partir do convite dos também empreendedores Phelippe Daou e Joaquim Margarido, este último falecido no último dia 5 de outubro.

Os três fundaram a Amazônia Publicidade em 1978, onde “tudo começou”, segundo narrativa do próprio Milton Cordeiro na apresentação do livro ‘Rede Amazônica – 40 anos de Comunicação na Amazônia’.

O velório do empresário e jornalista está acontecendo na funerária Almir Neves da rua Monsenhor Coutinho, no Centro de Manaus. Depois, o corpo seguirá para Belém, onde será cremado.

O Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN) lamenta profundamente a perda e solidariza-se à família, funcionários e amigos neste momento de luto.

