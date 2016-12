Morre aos 53 anos o cantor britânico George Michael

Morreu neste domingo (25), aos 53 anos, o cantor britânico George Michael, informou a BBC.

Segundo informou seu agente à emissora, ele morreu de forma pacífica em sua casa. À BBC, a polícia de Goring, em Oxfordshire, afirmou que não há circunstâncias suspeitas. Serviços de emergência confirmaram que uma ambulância prestou atendimento no local.

George Michael foi alçado à fama nos anos 1980 como parte do Wham!, duo formado com Andrew Ridgeley, seu colega de escola. O grupo emplacou sucessos nas paradas como ‘Wake Me Up Before You Go-Go’, ‘Careless Whisper’ e ‘Everything She Wants’ até sua dissolução, em 1986.

Em 1987, o cantor se lançou como artista solo. Em quase trinta anos de carreira, gravou sete discos, vendeu mais de 100 milhões de cópias e foi indicado a oito prêmios Grammy, vencendo em duas oportunidades -pelo dueto ‘I Knew You Were Waiting (For Me)’ (1987), com Aretha Franklin, e álbum do ano por ‘Faith’, em 1989.

Folhapress