Morre aos 37 anos Luizinho Andrade, ex-presidente da Grande Família

Luizinho Andrade, 37, ex-presidente do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba ‘A Grande Família’, faleceu na noite desta quinta-feira (9). O carnavalesco estava internado há duas semanas na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. O obituário atestou falência múltipla dos órgãos.

O pai de Luizinho, o também ex-presidente da Grande Família, Luiz Gilberto, por meio das redes sociais, informou com tristeza o falecimento do filho e destacou que ele estava em tratamento por conta de uma inflamação no cérebro. “O quadro clínico dele tinha se agravado e ele já não conseguia mais realizar os movimentos dos membros do corpo”, publicou Gilberto.

Ainda na publicação, Gilberto informou que o velório será realizado, a partir das 22h de hoje, na funerária Novo Amanhecer, localizada na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da cidade.

Também por meio das redes sociais, presidentes de escolas de samba de Manaus lamentaram o ocorrido e prestaram condolências à família de Luizinho. “A dor do último adeus é grande e por isso oramos e pedimos a Deus que conforte o coração daqueles que sentem e sempre sentirão sua falta. Descanse em paz Luizinho Andrade”, publicou a escola de samba Andanças de Ciganos.

A Mocidade Independente de Aparecida, por meio de seu presidente Saulo Borges, manifestou apoio à família neste momento delicado e destacou que “Luizinho deixa no Carnaval de Manaus a sua marca de ousadia, criatividade e sensibilidade apuradas e de espírito aguerrido, exemplo para os que amam a arte e o Carnaval”.

Grande Família

Luizinho permaneceu por três anos consecutivos como presidente da A Grande Família. Em 2014, em seu primeiro ano como presidente, Luizinho ajudou a escola de samba a conseguir o título de campeã do grupo especial do Carnaval de Manaus. Naquele ano, o enredo era “Ednelza Sahdo – Uma Estrela em Cena”. Luzinho e Jorge Granjeiro eram os carnavalescos da escola.

Já em 2015, com “Orixás – A Força que Vem da Natureza”, a escola de samba ficou em terceiro lugar. No ano passado (2016), a escola conseguiu o vice-campeonato com o enredo “Grandes Sonhos, Grande Família, Grande Circular… Meu São José, fonte viva de histórias e cultura popular”.

Isac Sharlon

EM TEMPO