Moro recebe ação e Cunha vira réu pela Lava Jato no Paraná

O juiz federal Sergio Moro recebeu, nesta quinta-feira (13), a ação contra o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que se tornou réu sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O processo estava no Supremo Tribunal Federal (STF), mas, com a cassação do peemedebista, desceu para a primeira instância, na Justiça Federal do Paraná.

Nesta quinta, Moro aceitou a denúncia e deu dez dias para que a defesa de Eduardo Cunha se manifeste.

O ex-deputado é acusado de receber R$ 5 milhões de propina em contas na Suíça, abastecidas com dinheiro originário de contratos de exploração de petróleo da Petrobras na África.

Ele nega irregularidades e diz que as contas pertencem a trusts (instrumento jurídico usado para administração de bens e recursos no exterior), e não a si próprio.

Sua mulher, a jornalista Claudia Cruz, já é ré pela mesma acusação na Justiça Federal do Paraná.

Moro ainda levantou o sigilo do processo contra Cunha.

“A publicidade propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria Justiça criminal”, escreveu.

Estelita Hass Carazzai

Folhapress