Moro aceita denúncia e Lula vira réu pela quinta vez

O juiz Sergio Moro aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passa agora a ser réu em cinco ações penais -três no âmbito da Operação Lava Jato, uma na Operação Zelotes e uma na Operação Janus.

Nesta nova ação, Lula responderá por crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro relacionados à empreiteira Odebrecht.Também viraram réus a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci e um de seus assistentes, Branislav Kontic, além de outras quatro pessoas.De acordo com a acusação dos procuradores, parte das propinas pagas pela Odebrecht em contratos da Petrobras foi destinada para a aquisição de um terreno na zona sul de São Paulo onde seria construída a sede do Instituto Lula.A denúncia sustenta ainda que o dinheiro de propina também foi usado para comprar um apartamento vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo (SP).Na quinta-feira (15), quando o Ministério Público Federal apresentou a denúncia, o Instituto Lula divulgou nota afirmando que a peça “repete maluquices da coletiva do Power Point”. Trata-se de uma referência a uma apresentação de slides de Dallagnol, em setembro, em que o procurador acusou o petista de chefiar o petrolão.Confira quem responderá à ação:Marcelo Bahia OdebrechtLuiz Inacio Lula da SilvaPaulo Ricardo Baqueiro De MeloAntonio Palocci FilhoDermeval De Souza Gusmao FilhoGlaucos Da CostamarquesMarisa Leticia Lula Da SilvaRoberto TeixeiraBranislav Kontic

Folhapress