Moradores vão ao MPF pedir retirada de aeroclube

Moradores dos bairros localizados no entorno do aeroclube protocolaram, juntamente com o deputado estadual Luiz Castro (Rede) e membros do Instituto amazonense de Cidadania (Iaci), na última segunda-feira (20), uma ação no Ministério Público Federal (MPF) pedindo a retirada do aeroclube do terreno, atualmente localizado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo moradores do bairro da União, Zona Centro-Sul, que já presenciaram vários acidentes e ajudaram no resgate de vítimas, os habitantes da região temem pela própria vida e falaram do medo de serem as próximas vítimas de um desastre aéreo. É o caso do autônomo Leandro Josephe, 29, que diz não dormir mais direito com medo de possíveis novas quedas de avião.

Josephe solicita que as fiscalizações sejam mais rigorosas. “Somente Deus para nos proteger dessas tragédias. Infelizmente, moramos em uma área de risco e precisamos passar por esses transtornos. Esses acidentes vêm acontecendo com frequência e os motivos não são devidamente esclarecidos. Será que essas aeronaves passam por manutenções regulares? Será que há fiscalização contínua no sistema do aeroclube? Existe um estudo de impacto sobre a permanência do aeródromo dentro da cidade? Todos esses questionamentos devem ser levantados, até porque estamos falando de vida humanas. Ou se faz alguma coisa agora, ou a tendência é a situação piorar”, questionou Josephe.

Para o vice-presidente da associação dos moradores do bairro Riacho Doce, Alexandre Simões, apesar do bairro ser distante do aeroclube, a retirada seria gratificante, pois a associação tem um cadastro no Ministério das Cidades para apresentar projetos habitacionais e o local seria perfeito para a construção de casas populares.

“Acredito que esse espaço seria o local perfeito para a construção de casas populares, além de garantir a segurança dos moradores que moram nas proximidades, a saída do aeroclube iria melhorar a vida de muitas outras pessoas que seriam beneficiadas com projetos habitacionais. Também pedimos na ação que o contrato do aeroclube não seja renovado”, informou Simões.

Deputados

De acordo com o deputado Luiz Castro, os moradores estão assustados, devido as últimas quedas de aeronaves na cidade, e o risco é muito grande para quem vive no entorno do aeroclube. “Aquela área é muito nobre e pode ser útil para construir um residencial habitacional ou, por exemplo, a sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Não queremos prejudicar as empresas e sim buscar uma solução. O governador apresentou uma proposta de levar o aeroclube para o Iranduba, mas estamos buscando outras alternativas, que podem ser aqui mesmo em Manaus. Depois do Carnaval vamos fazer uma audiência pública com os empresários, representantes do governo e os moradores para discutir melhor essa situação”, explicou.

O deputado estadual Sabá Reis (PR), representante do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), disse que o governo está disposto a ceder um terreno nas proximidades da Cidade Universitária, no município de Iranduba (a 27 km de Manaus) para construir um novo aeroclube.

“Todos nós sabemos os acidentes que já aconteceram ali. O aeroclube alega que quando esses bairros se formaram em volta ele já estava lá, a questão agora é que o aeroclube ficou em uma posição inadequada e, a ação, que foi protocolizada no MPF, precisa de uma pressão de toda a sociedade. O governador está disposto a conceder uma área nas imediações da Cidade Universitária no Iranduba e até viabilizar recursos para construir um novo aeroclube. Depois da decisão, precisaremos ver as tratativas para saber qual seria a destinação que seria dada para aquela área que é muito valorizada, pois está localizada na região central de Manaus. Mas, precisamos tratar de tudo isso com todos os personagens, temos que cuidar desse assunto de forma equilibrada e responsável”, falou Sabá Reis.

MPF

O MPF informou que a ação apresentada pelos moradores e pelo parlamentar será analisada pelo setor responsável para verificar se há outras demandas semelhantes já em tramitação. Após essa análise inicial a representação deverá ser distribuída a um dos procuradores.

Mara Magalhães

EM TEMPO