Moradores têm casas inundadas na Manaus 2000 e fecham ruas em protesto

O igarapé situado no trecho da avenida Manaus 2000, localizada no Crespo, Zona Sul, transbordou com a chuva que atingiu a cidade na manhã desta sexta (13). A situação deixou parte da via interditada e inúmeras casas inundadas.

Por volta de 13h30, três horas depois de ter iniciado a chuva, a água do igarapé continuava subindo, deixando as pessoas que continuavam dentro das casas presas. Mais cedo, por medidas de segurança, outras optaram por deixarem suas casas, salvando alguns objetos da residência.

No local, as crianças nadavam no igarapé. A atitude é condenada pelo Corpo de Bombeiros, que solicita que “ao menor sinal de risco, as pessoas saiam de suas casas” em direção a um lugar seguro.

Já no início da tarde, os moradores realizaram uma manifestação que complicou o trânsito nas proximidades.

EM TEMPO

Com informações de Gerson Freitas