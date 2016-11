Moradores se preparam para não ficar sem água; saiba quais bairros de Manaus serão afetados

A Manaus Ambiental anunciou na última sexta-feira (11), que fará uma parada programada para realizar serviços de manutenção preventiva, entre este sábado (12) e a próxima quarta-feira (16). Devido a essa paralização, mais de 90 áreas da capital, entre bairros e comunidades de diversas zonas, serão afetadas.

Para não ficar sem água, moradores decidiram se preparar. É o caso da aposentada Gilda Paes, 61, moradora do Nova Cidade, Zona Norte. Ela decidiu encher diversas garrafas pets, baldes e um tanque em sua residência.

“Como a Manaus Ambiental decidiu avisar com antecedência, deu para o pessoal aqui de casa se programar. Já estocamos água em todos os depósitos possíveis, porque as vezes pode demorar para a normalização acontecer. Por isso já estamos prevenidos”, disse.

No conjunto Renato Souza Pinto 2, também na Zona Norte, o soldador Mario Costa de Oliveira, 41, também decidiu guardar água em baldes para não prejudicar os afazeres domésticos. De acordo com ele, a esposa deu à luz recentemente e, por isso, na sua casa não pode faltar água.

“Tem muita roupinha de bebê para lavar, comida para fazer e as necessidades básicas, como tomar banho e lavar as louças. Para não passar por nenhuma necessidade a gente decidiu guardar bastante água nos depósitos”, comentou.

Moradora do bairro Betânia, Zona Sul, a dona de casa Keylla Pacheco, 35, também decidiu se prevenir e guardou água. Em sua residência, além da reserva de água no tanque, ela decidiu usar até as panelas para não ficar sem água. “Água nunca é demais. A gente sempre precisa para fazer diversas coisas em casa, como cozinhar, lavar roupas, tomar banho, então eu enchi tudo o que pude. Espero que o abastecimento se restabeleça na data e horário prometido pela Manaus Ambiental”, disse.

De acordo com a concessionária, a manutenção preventiva vai ocorrer na subestação dos reservatórios do bairro Alvorada e reservatório do Mocó, na divisa entre os bairros Adrianópolis e Nossa Senhora das Graças. O objetivo da parada programada é garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento de água.

Bairros que ficarão sem água

Entre os bairros e comunidades que serão afetados com a parada estão: Eduardo Gomes, conjunto Hileia, Bairro da Paz, Santo Dumont, Flores, Mundo Novo, Parque das Nações, Beija Flor 1 e 2, Sta. Cruz, Subtenente-Sargento, Ozias Monteiro, Colônia Santo Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manôa, Terra Nova 2, Novo Israel, Lot. América do Sul, Cj. Canaã, Celebridade, Jesus me Deu, Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Parque Florestal, Monte Cristo, Comunidade Luis Otávio, Loteamento Fortaleza, Santa Tereza, Comunidade Peniel.

Também serão afetados o Nova Cidade, conjunto Carlos Braga, São Luis, Loteamento Rio Piorini, Terra Nova 3, Santa Marta, Vera Cruz, Parque Santa Etelvina, União da Vitória, Etelvina 1 e 2, Cidade Nova, Núcleos 1 a 15, conjunto Canaranas, Vila Real, Riacho Doce 1 e 2, Boas Novas, Francisca Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Junior, Renato S. Pinto 2, Pq. Eduardo Braga, Cj. Galileia, Osvaldo Frota, Omar Aziz, Aliança com Deus, Raio de Sol, Fazendinha, parte do Alfredo Nascimento, Macro Setor Coroado 3 – Coroado 1, 2, 3.

Os conjuntos Petros, Tiradentes, Ouro Verde, Asteca, Carijó, João Bosco e Acariquara, além do Macro Setor Bola do Coroado, conjunto Morada do Sol, Parte do Aleixo, Parque 10 de novembro, Vale do Amanhecer e parte do Japiim, Petrópolis, Condomínio Vale do Sol, Cj. Jardim Petrópolis, Japiinlandia e parte da Raiz, Educandos, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, Vila Humaitá, São Lazaro, Betânia e Crespo, também serão afetados com as paradas.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO