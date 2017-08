Moradores se assustam com novo temporal e relatam falta de energia em Manaus

Internauta enviou o registro do relâmpago na noite desta segunda em Manaus – Reprodução/Sandra Monteiro

Internautas comentaram uma publicação na página do portal EM TEMPO no Facebook sobre a situação nas ruas e bairros da capital amazonense durante a forte chuva que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira (7). O temporal começou por volta das 20h e alguns bairros ficaram sem energia.

O internauta Willian Berg, morador do São Lázaro, disse que é comum ficar sem a eletricidade em dias chuvosos. “Sem energia já. Não pode dar um ventinho que já era”.

De acordo com Lane Dutra, no Tancredo Neves, Zona Leste, moradores estão sem o fornecimento de energia desde esta madrugada, quando houve outra chuva forte. Uma árvore caiu em cima de fios elétricos e deixou o bairro sem luz. 17 horas depois, ela relata que continua na mesma situação.

“Gente pelo amor de Deus, estamos sem energia desde a madrugada de hoje. A árvore caiu em cima dos fios principais e dos postes também. Estamos desesperados aqui. Já ligamos para todos os órgãos responsáveis, mas ninguém veio nos ajudar”, explicou.

Madson Cavalcante disse que na rua Citrino, bairro Novo Reino, moradores também estão sem energia desde a madrugada e sem previsão de solução. “Enquanto isso, a comida está estragando na geladeira”. “E agora que não vão ajeitar mesmo com essa chuva”, completou outra moradora, identificada como Érida Lima.

Mateus Freitas do Lírio do Vale informou a reportagem que teve a energia interrompida por 3 vezes. Rafaela Pereira encontra-se na mesma situação: “Colônia Santo Antônio já caiu umas 2 vezes só hoje”.

Ao todo, recebemos quase 200 comentários de internautas, e quase 100 compartilhamentos, relatando o mesmo problema com a falta de energia em suas residências.

Árvore caiu em cima de fios elétricos no Tancredo Neves – Lane Dutra/Leitora EM TEMPO

Eletrobras

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Eletrobras Distribuição Amazonas, que informou que as equipes ainda estão nas ruas resolvendo as situações mais emergenciais. Ao todo são 54 equipes que estão atendendo as demandas da capital desde às 3h da madrugada desta segunda. Ainda não há previsão para o término do restabelecimento da energia elétrica.

Entramos em contato também com a Defesa Civil Municipal e fomos informados que não houve registro de ocorrências no temporal, que atingiu a cidade por volta das 19h. O Corpo de Bombeiros também informou que não houve chamada para eles até a publicação desta matéria.

Temporal na madrugada

Durante a madrugada desta segunda-feira (7), uma forte chuva deixou centenas de famílias prejudicadas. De acordo com a Defesa Civil do município, foram registradas 21 ocorrências, entre tombamentos de árvores e destelhamentos. Algumas zonas da capital também ficaram sem energia elétrica. A Zona Norte foi a região mais afetada pelo temporal.

Bruna Chagas

EM TEMPO

