Moradores reclamam de falta d’água no Educandos

Moradores da rua Inocêncio de Araújo, localizada no bairro Educandos, Zona Sul, estão reclamando das constantes suspensões no fornecimento de água, que vem ocorrendo nos últimos três anos. Eles afirmam que a empresa sabe da situação, mas que até o momento o problema não foi solucionado.

De acordo com o relato do morador Wellington Sabelli, 35, no início deste ano, a concessionária Manaus Ambiental realizou a troca de parte da tubulação do local, mas ao invés da situação melhorar, piorou. A incerteza de ter ou não água nas torneiras vem causando revolta nos populares que não sabem mais a quem recorrer para ter o serviço restabelecido definitivamente.

Ainda segundo Sabelli, no mês de fevereiro, os moradores desta rua passaram quase uma semana sem água nas torneiras. “Eles vivem cavando aqui no bairro, passam dias trabalhando, trocando tubos e nada muda. Esse problema já dura mais de três anos. Tem dias que tenho que tomar banho na empresa, porque saio de caso e não tem um pingo d’água. No Carnaval por exemplo, ficamos 4 dias sem o serviço. Quanto tem água, o fornecimento fica oscilando, ela vai e voltar diversas vezes no dia. Isso é inadmissível”.

A Manaus Ambiental informou que o sistema de distribuição de água da localidade está funcionando normalmente. A concessionária informa ainda que a equipe técnica realizou durante essa semana, serviço de interligação para melhoria do sistema de abastecimento de água no Educandos, na Zona Sul.

A Manaus Ambiental explica que as possíveis oscilações no abastecimento de água se deram por conta de serviços de correção em vazamentos na localidade.

Gerson Freitas

EM TEMPO