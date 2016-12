Moradores reacendem polêmica sobre retirada de aeroclube

A cada novo acidente aéreo na capital amazonense, o medo e a preocupação se renovam entre os moradores de áreas próximas ao Aeroclube de Manaus. A última tragédia envolveu um bimotor, modelo Delta 720, que caiu na terça-feira (7), matando seis pessoas. O acidente fez voltar à baila velhos questionamentos, como o da razão pela qual o local ainda se encontra instalado numa região urbana, oferecendo risco diário à população.

Abordada sobre os motivos que dão legalidade à permanência do aeroclube no perímetro urbano, a Agência Nacional de Avião Civil (Anac) informou apenas que não cabe a ela fiscalizar esse tipo de situação. Na ocasião, a agência destacou que essa demanda é de competência do município.

“Não tratamos de assuntos relacionados à implantação ou retirada de aeroclubes em áreas urbanas. Essa parte fica a cargo da prefeitura do município, que deve fiscalizar e definir onde de fato a base deve ser instalada”, asseverou.

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) disse que não responde por esse setor e que a discussão que gira em torno da permanência do aeroclube na zona urbana da capital deve ser tratada com a Anac. “Essa é uma questão de única responsabilidade da agência de aviação. A prefeitura não tem o poder de realocar uma sede de aeroclube”, disse a secretaria.

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) ressaltou que o problema não está na localização do aeroclube, mas na falta de fiscalização que vem acontecendo tanto por parte da Anac quanto pelos órgãos responsáveis da administração pública. A FAB frisou que cabe a ela apenas o serviço de perícia e investigação para apurar as circunstâncias dos acidentes.

“Assim como o de Manaus, outros aeroclubes estão funcionando dentro da cidade. Esses acidentes que colocam em risco a vida da população que reside nos arredores dessa base ocorrem pela falta de fiscalização. A Anac e a administração pública devem, sim, realizar fiscalizações constante no local e ainda apurar o que vem ocasionando tantos desastres com aeronaves que decolam do aeroclube, porque isso não é normal”, salientou.

A equipe de reportagem esteve na sede do aeroclube, na manhã da última sexta-feira (9), e foi recebida pelos dirigentes do local. A entrevista exclusiva dada pelo superintendente do Aeródromo de Flores, Hélio Acióli, à reportagem do EM TEMPO pode ser acompanhada na página C6 deste caderno.

Nessa exclusiva, o dirigente respondeu questões sensíveis que apontam que o comandante do bimotor, João Jerônimo Filho, conseguiu reverter com uma manobra uma tragédia que poderia ter sido muito maior.

Medo

Moradores do bairro da União, na Zona Centro-Sul, que já presenciaram vários acidentes e ajudaram no resgate, alegaram que temem pela própria vida e falaram do medo de serem as próximas vítimas de um desastre aéreo. É o caso do autônomo Alessandro Nascimento Maciel, 30, que nos últimos dias dorme e acorda apreensivo, com possíveis novas quedas de avião.

“Anos atrás caiu uma aeronave em uma região de mata que fica ao lado da minha casa. Eu mesmo ajudei no resgate das vítimas. Nesse acidente ninguém morreu, mas foi algo extremamente assustador, principalmente para nós que moramos no fundo do aeroclube. Só são divulgados os desastres com os aviões, mas ninguém fala dos acidentes que acontecem rotineiramente com os paraquedistas. Quase todo fim de semana vejo gente caindo nessa mata. Não tem mais condições desse clube ficar nesse lugar. O meu medo é que esses aviões caiam em cima das casas e uma tragédia maior aconteça. Se nada for feito, isso vai acontecer”, frisou.

O morador do conjunto Canaã, bairro Alvorada 1, Leandro Josephe, 29, que trabalha próximo ao aeroclube, reforçou o relato do autônomo e expressou seu receio de viver em uma área de risco, devido aos pousos e decolagens de aeronaves. Segundo a opinião do servidor público, as fiscalizações devem ser mais rigorosas.

“Somente Deus para nos proteger dessas tragédias. Infelizmente, moramos em uma área de risco e precisamos passar por esses transtornos. Esses acidentes vêm acontecendo com frequência e os motivos não são devidamente esclarecidos. Será que essas aeronaves passam por manutenções regulares? Será que há fiscalização contínua no sistema do aeroclube? Existe um estudo de impacto sobre a permanência do aeródromo dentro da cidade? Tudo isso deve ser levantado, até porque estamos falando de vida humanas. Ou se faz alguma coisa agora, ou a tendência é a situação piorar”, questionou.

Acidentes são recorrentes

A capital amazonense tem um triste histórico de acidentes com vítimas fatais, alguns deles provocados por falhas nos equipamentos ou erros dos profissionais envolvidos.

Em 2004, o avião modelo Brasília, da Rico Linhas Aéreas, caiu em Manaus, vindo da cidade de São Paulo de Olivença. Os 33 passageiros e dois tripulantes morreram. A falta de treinamento adequado dos pilotos e uma sucessão de erros técnicos foram apontados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Aeronáutica, como as principais causas da queda.

Em 2009, um avião modelo Bandeirante, da Manaus Táxi Aéreo, caiu no rio Manacapuru, a 80 quilômetros da pista de pouso. Uma pane no motor foi apontada como a causa da tragédia que vitimou 24 pessoas, de acordo com o laudo do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-7).

Em 2011, um bimotor modelo Sêneca, da Cleiton Táxi Aéreo, vitimou os seis ocupantes que seguiam para o município de Maués. Segundo relatos da época, a aeronave teria tido uma pane logo após decolar do Aeroclube de Manaus, caindo em um terreno próximo a uma escola no bairro Zumbi, na Zona Leste.

Ainda em 2011, um bimotor modelo Sêneca 2 caiu no condomínio residencial Dilma Toledo, um dos 18 empreendimentos que foram construídos próximos ao aeroclube. A aeronave atingiu uma casa que estava em construção. No avião estavam apenas o piloto e um passageiro, que tiveram ferimentos graves.

O mais recente ocorreu na semana passada, quando um bimotor modelo Embraer 720, que partia com destino ao município de Novo Aripuanã, caiu com seis ocupantes numa área verde do bairro União, Zona Centro-Sul.

Piratas

Desrespeito às normas e uso de mão de obra não qualificada. Esses são alguns dos perigos enfrentados por quem utiliza os táxis-aéreos clandestinos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Aviação Geral de 2015, apenas 8% das aeronaves do país têm a licença para funcionar no transporte de passageiros.

Uma aeronave é considerada táxi-aéreo clandestino quando seu proprietário comercializa voos fretados sem a devida homologação junto à Anac. Sendo assim, a viagem acontece sem respeitar os padrões de segurança exigidos para uma empresa de transporte aéreo público regular.

A dificuldade para regularizar e o alto custo para manutenção de veículos homologados, de acordo com o Anuário, elevaram a prática da atividade pirata e criaram uma crise no setor, que perdeu até o ano passado 30% dos voos e perto de 70% de faturamento. Na página da Anac é possível consultar o prefixo da aeronave e verificar se está homologada para o transporte de passageiros.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO