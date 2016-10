Moradores queimam lixo em área verde da Zona Leste e causam incêndio de pequena proporção

Um incêndio, com fogo isolado, atingiu uma área verde por volta das 17h15, desta terça-feira (4), na rua Santa Maria, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. O local fica próximo à bola do Produtor. Segundo informações cedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as chamas iniciaram após moradores queimarem lixo em um terreno.

A equipe do Corpo de Bombeiros, que atua no posto do Centro Integrado de Segurança (CIS), da Grande Circular foi a primeira a avistar o sinistro. A ocorrência foi repassada a uma viatura dos bombeiros do posto Sumaúma, que se locomoveu ao local do incêndio.

“O incêndio está sendo controlado, o fogo está isolado e contornado, não há risco às casas daquelas adjacências. Não existe a possibilidade de haver propagação”, explicou o soldado Denis Wilson.

Prosseguimento

O Corpo de Bombeiros informou a ocorrência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e ao Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas. As determinadas esferas irão apurar o caso e tomar as medidas cabíveis.

Por João Paulo Oliveira