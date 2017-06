Moradores protestam contra alagações em beco da Praça 14 de Janeiro

Uma manifestação, iniciada no final da tarde desta sexta-feira (2), mobilizou cerca de 200 moradores que fecharam a rua Ayrão, em frente ao beco Ayrão, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Eles fecharam a via em protesto e colocaram fogo em madeiras e outros objetos inflamáveis.

Os moradores reclamam de alagações no local sempre que chove forte, especialmente no período das cheias. Nesse período, o nível mais elevado dos igarapés impede o escoamento da água das chuvas.

Eles reclamam das obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que teriam agravado o problema no local.

“Infelizmente após o Prosamim, o curso do igarapé foi obstruído, causando esse acúmulo de águaa aqui”, disse o metalúrgico Francyr Pimentel, 35.

Já Cleuton Gomes, 60, morador da região, fala da dificuldade dos moradores provenientes dos alagamentos.

“Tem idosos e deficientes que ficam ilhados porque não conseguem passar pela água. Tem vezes que passa de um metro de altura, bate na porta das casas”, relatou

Cleuton disse ainda que, se nada for feito nada pelos órgãos públicos para resolver o problema, os moradores preparam uma manifestação maior.

“Fizemos uma manifestação para alertar o prefeito e o governo do Estado para nossa situação, mas se continuar assim, na próxima semana, nós vamos fechar a rua Belém”, completou.

Um terceiro morador, que não quis se identificar, reclamou da demora do Prosamim em remover as famílias do local. “Estamos há anos aguardando e nada é resolvido. Se recorremos a eles, dizem que a responsabilidade é da prefeitura. Se vamos à prefeitura, nos mandam ir ao Prosamim”, contou o morador.

Raphael Sampaio

EM TEMPO