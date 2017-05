Moradores pedem retirada de lixeira viciada no Terra Nova

Com a dificuldade de entrada dos caminhões coletores de lixo, há pelo menos três meses, na rua Quixuá, no bairro Colônia Terra Nova 2, Zona Norte, moradores passaram a descartar o lixo no final da via. O acúmulo dos objetos e resíduos alimentícios cresceu. O local se tornou um lixão a céu aberto e tem prejudicado até a saúde das pessoas que residem por perto.

Morador do bairro Terra Nova 2 há mais de 20 anos, o operador de rádio Gilberto Cardoso reclama da sujeira na área e pede a sensibilização do poder público para ajudar na manutenção da limpeza da rua. “Um morador jogou um pouco de lixo aqui na rua, aí os vizinhos vieram e jogaram mais e encheram, agora estamos com um lixão e pedimos que alguém olhe pela gente” diz.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, seu Gilberto mostrou a situação da rua e pediu um mutirão de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Nossa equipe entrou em contato com o órgão para solicitar a limpeza, a passagem de caminhões que recolham o lixo da população regularmente e fiscalização para que casos como esse não voltem a acontecer.

Laize Minelli

EM TEMPO