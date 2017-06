Moradores passam momento de terror e filmam intenso tiroteio na Raiz

Um intenso tiroteio foi registrado pelos moradores do bairro Raiz, na noite deste domingo (19), por volta das 20h30, nas principais vias do conjunto habitacional. A troca de tiros teria sido realizada por componentes de facções rivais que brigam pelo domínio das bocas de fumo da região.

O local é o mesmo onde ocorreu outro tiroteio neste fim de semana. De acordo com uma testemunha, os moradores estão com medo e temem serem vítimas de bala perdida.

“Eu e a minha filha estávamos em casa quando começou o pipoco. Só fiz me jogar no chão com ela e rezar. Supliquei pelas nossas vidas. Eles estavam ameaçando invadir as casas. Foi um terror”, relatou a dona de casa que preferiu não divulgar o nome por temer represálias.

“Aqui nós estamos à mercê dos bandidos. Não saímos mais de casa e temos medo até de abrir as janelas. Qualquer hora um pode ser baleado”, disse o aposentado Adalmir Peixoto, de 70 anos, e mora no bairro há 40 anos. “Nunca vi esse lugar tão perigoso”, finalizou.

Outro morador registrou em vídeo, da janela do quarto, o momento do tiroteio. É possivel ver vários homens correndo e atirando na via principal do Prosamim. O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi acionado e equipes da Polícia Militar foram enviadas ao local. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. Não há informações sobre feridos.

Outro caso

Um tiroteio, na noite da última quinta-feira (4), no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, deixou, ao menos, dois homens mortos e um ferido. A polícia acredita que os crimes tenham ligação com o tráfico de drjogas na região.

Bruna Souza

EM TEMPO