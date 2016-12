Moradores fecham rua em protesto por falta d’água em Petrópolis

Um grupo de moradores do bairro Petrópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, realizou uma manifestação, nesta quarta-feira (27), devido à falta de água no bairro. Os manifestantes atearam fogo em pneus e fecharam, por aproximadamente uma hora, a rua principal do bairro, impedido a passagem de veículos no local.

De acordo com um dos moradores da localidade, o comerciante Bonie Lee, 29, os problemas com o abastecimento de águas são constantes no bairro.

“Vivemos com esse problema há seis meses. Às vezes, passamos três dias sem água e quando vem é só na madrugada. Não passa nem duas horas e para. Não dá nem para encher uma caixa d’água”, reclamou o comerciante.

Em decorrência do problema, donos de restaurantes e outros estabelecimentos estão amargando prejuízos, segundo Bonie. “No meu caso, como trabalho com mercadinho, não estou tendo tanto prejuízo. Entretanto, no bairro tem vários restaurantes. Todos eles estão sofrendo muitos prejuízos. Têm dias que não temos água nem para tomar banho. Isso é uma falta de respeito com a população”, disse.

Homens do Corpo de Bombeiros fizeram a contenção das chamas. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também estiveram no local para conter os ânimos dos manifestantes.

Por meio de nota, a Manaus Ambiental informou que uma equipe técnica foi deslocada para realizar o serviço de manutenção corretiva na tubulação na rua Coronel Conrado, situada no bairro. A nota afirma que a empresa foi acionada para corrigir os danos ocasionados pela obra de drenagem realizada no local.

A previsão para a normalização do abastecimento de água, segundo a concessionária, será até o final do dia de hoje (28).

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO