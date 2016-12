Moradores fecham BR-174 cobrando segurança para comunidade onde vivem

Moderadores da comunidade São João, localizada no quilômetro 4 da BR-174, fizeram uma manifestação por mais de três horas, obstruindo as vias. A ação ocasionou um congestionamento quilométrico nos dois sentidos da pista.

Segundo os comunitários, a manifestação foi realizada para chamar a atenção de autoridades políticas e policias para as questões de segurança no local. Ainda conforme os moradores do local, há constantes assaltos na comunidade, como o que aconteceu no último domingo (11), onde um comerciante, identificado como Jorge Duarte Magalhães, foi rendido em seu estabelecimento comercial por quatro assaltantes armados com uma pistola e uma arma caseira.

“Só acabamos com manifestação porque a imprensa chegou. Agora a polícia vai tomar conhecimento do que acontece aqui e queremos que tomem uma posição sobre os assaltos na comunidade”, disse o morador do local, Josimar Coutinho de Oliveira.

