Moradores fazem protesto e fecham principal avenida do São Jorge

Aproximadamente 30 moradores do beco Bragança, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, fecharam a avenida São Jorge em protesto contra as condições precárias em que vivem durante a enchente do rio Negro. Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e colchões e interditam a via desde às 16h.

De acordo com a moradora, Adriana Costa, 32, líder da manifestação, os moradores – que são afetados diretamente pela cheia – precisam de uma posição do governo do Amazonas para melhorar as condições das moradias.

“Estamos há mais de 10 anos cadastrados em programas sociais e nada de sairmos daqui. Quando chove nossas casas se enchem de água e de bichos. Nossas crianças ficam doentes, não temos água encanada”, afirmou.

Ainda segundo a dona de casa, com a elevação do nível do rio, os canos de água e esgoto, geralmente, rompem e não são recuperados pela concessionária responsável pelo abastecimento de água.

“Eles dizem que não podem fazer nada quando o rio está cheio e nós ficamos sem água. Em alguns casos, a água volta trazendo tudo o que não presta do rio poluído”, disse outro morador, que não quis ser identificado.

Ainda segundo os manifestantes, os moradores querem ser beneficiados pelo auxílio enchente, disponibilizado pela Prefeitura de Manaus. Policiais da 21ª e 5ª Companhias Interativas Comunitárias estão no local para fazer a segurança.

O tráfego de veículo foi prejudicado e causou um congestionamento até o 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). Agentes de trânsito foram acionados e fizeram um desvio pela rua Humberto de Campos.

Laize Minelli

EM TEMPO