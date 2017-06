Moradores fazem manifestação pela morte de Janaine Bueno e pedem fim de agressões contra mulheres

Familiares, amigos e os moradores do Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus, realizam uma manifestação na noite desta terça-feira (20), pela morte de Janaine Bueno Soares, de 25 anos, que foi brutalmente assassinada com golpes de terçado pelo marido, Andreson da Costa Silva, de 38 anos, na noite do último domingo (18). De acordo com parentes, Janaine foi morta por ciúmes.

A concentração do ato foi na rua 15, em frente à Igreja Assembléia de Deus, local onde aconteceu o velório da vítima. Segundo Orleylson Lima, amigo da família e membro da associação de moradores do Monte Sinai, o manifesto foi motivado após o assassinato de Janaine e também para pedir um basta à violência contra a mulher.

“Esperamos que essa mensagem seja levada para todo o país. Nosso intuito é para reunir mais de mil pessoas nessa caminhada. Começa pela rua 15, depois seguimos para a rua Edmilson Maia e terminamos na Francisco de Queiroz”, conta Orleylson.

Ele ainda explica que os moradores do bairro estão revoltados com o aumentos nos casos de violência contra as mulheres, que perdem as vidas pelas mãos dos próprios maridos. “O momento é de união e esperança e que a justiça seja feita”, conclui.

Entenda o caso

Andreson da Costa Silva, de 38 anos, foi preso na noite deste domingo (18) após matar a esposa, Janaine Bueno Soares, 25, a golpes de terçados na frente da filha dela e da mãe da vítima. O suspeito ainda feriu pelo menos outras oito pessoas. O crime aconteceu na casa do casal, na rua 5 , Monte Sinal, Zona Norte.

Janaine concluía o curso de técnico em enfermagem e já estagiava no Hospital João Lúcio. O casal estava junto há mais de 2 anos e a vítima deixa uma filha de 4 anos, de outro relacionamento.

Bruna Chagas

EM TEMPO