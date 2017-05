Moradores fazem manifestação e bloqueiam avenida com fogo na Zona Sul

Por volta das 16h, desta quarta-feira(31), alguns moradores do bairro Raiz, fizeram novamente um bloqueio com fogo na avenida Silves, na Zona Sul de Manaus, em reivindicação. Segundo os moradores, durante a chuva da última terça-feira (30), casas ficaram alagadas e eles querem assistência dos órgãos competentes.

Moradores disseram ao EM TEMPO que vão continuar exigindo seus direitos e pedem ajuda por parte do governo e da prefeitura, já que foram cadastrados pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e pela Defesa Civil Municipal, por meio do programa Bolsa Enchente.

Duas viaturas da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanham a manifestação. O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para conter as chamas. Os moradores atearam fogo em um “esqueleto” de um carro, além de pneus, para bloquear a passagem de carros.

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro, Raimundo Nonato da Silva, 63, aproximadamente 50 pessoas ainda permanecem no local com faixas.

Luis Henrique Oliveira

EM TEMPO