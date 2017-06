Moradores encontram segundo corpo após caiaque virar em lago de Manaus

Moradores do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus, encontraram na madrugada desta terça-feira (13), o corpo do adolescente de 16 anos que estava desaparecido após o caiaque ocupado por ele, virar no lago. Outro homem identificado como Edson Carsolino da Silva, 32, também morreu no acidente. A fatalidade aconteceu na tarde do último domingo (11).

O Corpo de Edson, que estava em companhia do adolescente, foi encontrado na tarde dessa segunda-feira (12), pelo Corpo de Bombeiros. O local onde as vítimas desapareceram, segundo os bombeiros, contava com oito metros de profundidade.

Após os bombeiros encerrarem as buscas, no início da noite de domingo (12), moradores da localidade decidiram dar continuidade à procura e, durante a madrugada, encontraram o corpo do adolescente.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo. Não há informação sobre o grau de parentesco das vítimas.

