Moradores do Viver Melhor fecham rua e ateiam fogo em pneus durante protesto; prédios apresentaram rachaduras

Aproximadamente 200 moradores do conjunto habitacional Viver Melhor, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, fizeram uma manifestação na noite desta terça-feira (8). Eles atearam fogo em pneus e pedaços de madeiras e fecharam a principal via de acesso do conjunto, a avenida da Conquista.

Os moradores do bloco 87, quadra 36, alegam que alguns prédios apresentaram rachaduras. Eles temem que os prédios desmoronem. Segundo os populares, a situação causou desespero já que as famílias não foram retiradas do local.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) foi acionada e encaminhada ao local para conter as chamas. Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deram apoio e acompanharam o ato pacífico – que durou cerca de duas horas.

Técnicos da Defesa Civil municipal estiveram no conjunto, ainda durante a tarde, e verificaram a situação dos prédios. Segundo eles, a rachadura pode ter acontecido devido a uma dilatação. Segundo a assessoria do órgão, a situação deve ser resolvida pela construtora responsável pela obra.

A Direcional Engenharia esclareceu, por meio de nota, que também enviou uma equipe de assistência técnica ao empreendimento para avaliar as questões relatadas pelos moradores. Segundo a construtora, os técnicos vão fazer uma avaliação e, caso seja identificado algum problema estrutural, serão tomadas todas as providências necessárias.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO