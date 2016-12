Moradores do Viver Melhor denunciam ‘gatos’ de energia

Moradores do conjunto Viver Melhor 3, bairro Monte das Oliveiras, denunciaram, nesta quarta-feira (28), um esquema de furto de energia, no qual funcionários da empresa terceirizada, que presta serviço para a Amazonas Energia, estariam envolvidos.

De acordo com o relato das testemunhas, alguns técnicos da empresa teriam ‘encorajado’ moradores de, pelo menos, oito blocos no conjunto a fazer ligações clandestinas como forma de driblar a demanda de instalações agendadas para o local recém-inaugurado, adiantando, assim, a chegada da energia elétrica aos seus apartamentos.

O morador João Teles, 32, explicou que os técnicos responsáveis pelas ligações estiveram, ao longo desta semana, no conjunto e em troca de uma ‘taxa’ faziam a ligação clandestina com a garantia de que poderia ou não ser temporária, dependendo do acerto pecuniário com o proprietário do imóvel. Ele fez questão de ressaltar que preferiu não incluir seu apartamento no processo ilegal de furto de energia.

“Os moradores que foram conversar com eles para acelerar a instalação elétrica do seu apartamento recebiam como resposta que a demanda deles era grande demais, mas se a gente quisesse eles poderiam instalar um “gato”. Os preços variavam entre R$ 50 e R$ 100. Para alguns, eles garantiram que seria temporário. Eu não gosto de fraudes, mas não quero apontar nomes de quem eu sei que fez as ligações. Está tudo lá, é só investigar”, disse o morador.

Moradores reclamam

Para a dona de casa Maria de Lourdes, o grande número de ligações clandestinas, ou comumente chamadas de ‘gatos’, é responsável pelas interrupções de energia que já acontecem naquela área do bairro.

“Sei de alguns vizinhos, aqui mesmo no bloco, que aceitaram a instalação. Me sinto muito injustiçada, pois quando menos esperamos, ficamos sem luz elétrica. Isso é muito frustrante. Sem falar no risco que temos sempre de ter nossos aparelhos eletrônicos queimados”, disse.

Relatos apontam que moradores dos blocos 12, 13, 14, 18, 25, 26, 27 e 28 teriam acertado com os técnicos o sigilo dessas ligações, para as quais, dependendo da situação, teriam despendido até R$ 200.

“Um vizinho de quadra pagou esse valor para garantir um “gato” permanente. Detalhe é que ele tem carro, ar-condicionado split, micro-ondas e outras coisas mais que puxam muita luz”, afirmou o morador Nataniel Azevedo.

Amazonas Energia

Procurada pela reportagem, a Eletrobras Amazonas Energia não se manifestou. Mas na sua página, a companhia alerta a população para as denúncias relacionadas a ligações clandestinas de energia. A empresa ainda classifica como ligação clandestina as conexões a transformadores não supervisionadas pela concessionária que não geram fatura para o consumidor.

Calcula-se, a partir de dados divulgados pela companhia, em 2013, que os “gatos” gerem 38% de perda comercial da quantidade de energia produzida – porcentagem que soma mais de R$ 400 milhões de desfalque por mês.

Em Manaus, a Delegacia Especializada em Combate a Furtos de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS) esclareceu que o ato resulta em multa e na suspensão imediata do abastecimento. A DECFS ainda reforça que o furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime.

Henrique Xavier

Jornal EM TEMPO