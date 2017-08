Moradores do Viver Melhor denunciam invasores

Moradores do Viver Melhor denunciam família por moradia em lugar indevido – Janailton Falcão

Moradores do conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, denunciaram o início de uma invasão que compromete a estrutura de alguns imóveis da região. Os invasores construíram um casebre na calçada da via comprometendo a estrutura de barranco da área.

Segundo a dona de casa Alessandra de Souza Pedrosa, os invasores comprometeram a comodidade de sua residência. “Nós perdemos toda a privacidade da casa porque ele [o invasor] se senta de frente para o apartamento, várias vezes vimos ele urinar de cima do barranco sem nenhuma preocupação se tinham crianças vendo. Acho isso uma falta de respeito!”, relatou Alessandra.

Outra dona de casa, Odete Carvalho Ferreira, 52, teve o seu apartamento alagado com lama há poucos dias atrás. “Moro no térreo e na última chuva que teve, desceu lama para dentro da minha casa, meus móveis ficaram sujos, fora o perigo desse barranco ceder, alguma criança estiver brincando e Deus as livre de acontecer um acidente”, disse a mulher.

Um morador, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que há tempos atrás foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência sobre a situação. “Nós fomos à delegacia, há dois meses atrás, a polícia veio, orientou os invasores a retirarem o barraco, mas na semana passa ele veio novamente”, frisou o morador.

José Peixoto, 54, também mora na localidade e sugere às autoridades que tomem providências. “Pedimos às autoridades competentes, que seja tomada alguma providência. Esse pessoal que invadiu tem filhos e crianças pequenas que brincam nesse barranco em tempo de cair e aconteceu uma tragédia”, destacou o homem.

Providências

O delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), Samir Freire, explica que a polícia pode receber a denúncia, mas cabe a participação de outros órgãos. “Podemos registrar o Boletim de Ocorrência e instaurar procedimento, mas precisamos da participação de outros órgãos para resolver o problema”, contou.

Por se tratar de calçada, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) recebeu a denúncia e ressaltou que enviará uma equipe de fiscalização ao local e adotar os procedimentos cabíveis.

