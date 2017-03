Moradores do São José reclamam de feira clandestina

Moradores do bairro São José 2 invadiram a calçada da Escola Estadual Ernesto Penafort, na Zona Leste de Manaus, e estão transformando o local em uma feira clandestina com a construção de barracas. A escola está localizada na rua Rio Carauari.

Conforme testemunhas, as construções iniciaram na noite da última sexta-feira (3). No local, mais de 10 barracas já foram montadas e, além do muro da escola, a calçada de um reservatório da Manaus Ambiental também foi invadido.

Outros moradores da área estão incomodados com a situação. Uma balconista de 47 anos, que mora perto da escola, disse estar indignada porque as construções impedem a transição dos pedestres.

“Ninguém consegue passar pelo local porque eles obstruíram toda a calçada. Nessa escola estudam crianças que têm de andar quase no meio da rua, correndo o risco de serem atropeladas. Acho isso muito errado. Todas essas pessoas que invadiram têm casas e barracas na feira do bairro e não tinham necessidade de fazerem isso”, reclamou a moradora.

Outra moradora reclama da insegurança no local. Segundo ela, algumas barracas estão sendo ocupadas por traficantes e usuários de drogas, o que acaba causando medo nos demais moradores das proximidades.

“Estamos com medo. Quando passamos pelo local à noite, algumas pessoas estão usando drogas tranquilamente. Não sabemos mais o que fazer, já denunciamos, mas até agora nada foi feito. Algumas barracas estão sendo construídas de alvenaria e outras já estão até com placas de vendas. É um absurdo”, reclamou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) que, por meio de nota, informou que a demanda foi encaminhada para o setor de fiscalização para devidas providências.

A nota diz ainda que, em razão de ocupar quase um quarteirão de invasão, a Secretaria Grupo de Gestão Integrado do Município (SGGIM) será acionada para realizar uma operação conjunta com os órgãos de competência.

Mara Magalhães

EM TEMPO