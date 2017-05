Moradores do Santo Agostinho se reúnem para impedir construção de igreja

A ocupação de uma área de lazer na rua Jerusalém, comunidade Betel, no bairro Santo Agostinho, está causando revolta nos vizinhos do local. Houve protesto e os moradores do bairro bloquearam a rua na manhã deste sábado (13).

Isso porque representantes da igreja Ministério internacional da família G12 dizem ter comprado o terreno e querem levantar uma igreja no local. Os representantes da igreja chegaram a cercar a área com tijolos e madeira.

Revoltada, a população não deixou que os materiais de construção descessem dos caminhões e pediu o apoio do governo e da imprensa para impedir a ocupação desta área que é a único local para a interação social da comunidade.

Uma das líderes do protesto, Maria das Graças Lima, conta que o terreno foi invadido há mais de 20 anos e que, desde então, todos os moradores da comunidade preservam esse terreno que possui árvores e um campo de futebol.

“Aqui tem jaqueira, pé de taperebá, deixamos uma parte para o campo e foi assim esses anos todos. Agora vem uma instituição querendo dizer que a área foi doada ou vendida para eles? Nós não vamos aceitar que alguém faça isso, é a nossa única área de lazer do bairro inteiro. Vamos nos reunir para pedir providências”, protestou a Maria das Graças.

A equipe de reportagem buscou entrar em contato com representantes da organização religiosa, mas não obteve resposta.

Laize Minelli

EM TEMPO