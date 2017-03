Moradores do Santa Etelvina encontram corpo enterrado em cova

O corpo de uma pessoa do sexo masculino, até o momento não identificada, foi encontrado na manhã deste domingo (5), enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata, na rua Apuruí, antiga estrada do Areial, na comunidade Nobre, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 11h30, moradores da área acionaram a guarnição, informando sobre o fato.

“Os populares relataram que estavam passando pelo local e sentiram um odor muito forte. Ao procurar o que estava causando o mal cheiro, encontraram o corpo enterrado, apenas com um dos pés para fora”, falou um policial, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a polícia, a cova estava coberta com palhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na remoção.

A perícia, o Instituto Médico Legal (IML) e uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), também foi acionada para o local.

Mara Magalhães

EM TEMPO