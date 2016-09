Moradores do Riacho Doce recebem Marcos Rotta nesta quinta-feira

O vice de Artur Neto (PSDB) nessas eleições, o deputado Marcos Rotta (PMDB) esteve no bairro Riacho Doce nesta quinta-feira (29), em mais um dia de caminhada por Manaus. O político caminhou com a equipe de campanha pelas ruas Vasco da Gama e 16 de Agosto e ouviu as principais necessidades da população.

A exemplo do que vem acontecendo nas caminhadas pelos bairros da capital, a população do Riacho Doce reconheceu as melhorias no bairro, como por exemplo, a instalação das lâmpadas de LED pela prefeitura.

