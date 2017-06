Moradores do Riacho Doce protestam contra falta de energia elétrica

Com quase cinco dias sem energia elétrica, moradores do bairro Riacho Doce, Cidade Nova, Zona Norte, reclamam da falta de assistência da Eletrobras Amazonas Energia.

Os residentes afirmam que a concessionária chegou a ir neste domingo (13), pela parte da manhã, fazer a manutenção em um dos transformadores danificados do local. No entanto, momentos depois, pelo menos cinco ruas do bairro ficaram novamente sem energia elétrica.

A recepcionista administrativa Caroline Rodrigues, 26, afirmou que a energia elétrica foi estabelecida na manhã de ontem, por volta das 11h, mas que às 13h houve um grande estouro e o fornecimento de energia foi novamente interrompido.

Revoltados com a situação da falta de energia elétrica, a população do Riacho Doce chegou a tocar fogo no meio da rua para chamar atenção dos órgãos responsáveis.

Por Henderson Martins