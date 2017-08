Moradores do ramal do Branquinho na BR 174 protestam contra transporte escolar

Os moradores bloquearam a BR por duas horas – fotos: Jackson Salvaterra

Alunos e moradores da comunidade do Branquinho fecharam, na manhã desta segunda-feira (31), um trecho da BR-174 na altura do Km 67. Eles solicitam mais um ônibus escolar para fazer o transporte dos estudantes da localidade e reivindicam melhorias no ramal que dá acesso à comunidade.

De acordo com os moradores, as crianças dependem do micro-ônibus para irem à escola. Porém, muitas vezes, o veículo não entra na comunidade, devido as péssimas condições do ramal.

“Estamos reivindicando os diretos dos nossos filhos. Aqui não tem transporte digno. Só tem um micro-ônibus, que muitas das vezes quebra. Estão matriculados 62 alunos na escola , mas só vai 20 para a escola. O restante não tem como ir, pois o ramal está horrível e quando chove fica pior. O ônibus entra e não tem como sair, devido a lama. Precisamos de ajuda. Já faz duas semanas que as nossas crianças estão sem ir para a escola”, disse a moradora, Rosilene Pantoja Coelho.

Conforme os moradores, pelos menos 77 crianças dependem do transporte escolar. Os moradores relataram que devido as péssimas condições do ramal quase aconteceu acidentes envolvendo as crianças.

“Queremos dois ônibus, pois na comunidade há muitas crianças. Uma vez o ônibus estava lotado e devido lama, o ônibus quase vira. Queremos que o prefeito asfalte o nosso ramal para que os ônibus escolares possam entrar e nos levar com segurança para a escola. Tudo o que queremos é ter o direito de ir e vir”, falou Roquilane de Oliveira Chagas.

“Quem sai no prejuízo é as crianças. A estrada não tem asfalto. Começou a fazer a ponte, mas até agora não terminaram. Queremos o melhor para as nossas crianças. Queremos dois ônibus e queremos que asfalte o nosso ramal”, pediu Miriam da Silva Alves.

A manifestação durou cerca de duas horas, causando um grande congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para tentar controlar o trânsito.

Apesar das proximidades do ramal com a cidade de Presidente Figueredo, a assessoria informou ao EM TEMPO que a localidade pertence a Manaus, que seria encarregada de providenciar o transporte naquela região.

EM TEMPO

Com informações de Jackson Salvaterra

